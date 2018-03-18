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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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«التدريب التقني» تحدد مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمات للوظائف

«التدريب التقني» تحدد مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمات للوظائف
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحديد مواعيد المقابلات الشخصية لوظائف قطاع التدريب للبنات ومقر استقبال كل متقدمة.

وأوضحت، أن ذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم (الأحد) إلى: 12 / 07 / 1438هـ حسب الموعد، والمكان المحدد أمام اسم كل متقدمة.

وعلى جميع المتقدمات إحضار ملف بلاستيكي يحتوي على إشعار التقديم على المسابقة (رقم الطلب الإلكتروني)، وصورة من المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق، وصورة مصدقة من السجل الأكاديمي مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق وصور من شهادات الدورات التدريبية، وصورة من الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة مع جواز السفر سارية المفعول مع الأصل للمطابقة والتصديق.

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