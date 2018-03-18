أجهزة إذا غيرت مكانها في المنزل تنخفض قيمة فاتورة الكهرباء

تواصل – واس:

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال حملة ( #لتبقى ) المواطنين والمقيمين بوضع الثلاجة أو المجمّد ( الفريزر ) في مكان بارد بالمطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن)؛ لأنه يقلل من استهلاك الكهرباء.

كما أوصى بضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و(- 18 إلى – 20) درجة مئوية للمجمدات ( الفريزرات )، وهو ما يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية.

كما نصح المركز بعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة مباشرة، وتركه حتى يبرد، وذلك حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

ويحرص المركز على توعية المستهلك بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات والمجمدات ( الفريزرات ) والغسالات الكهربائية بشكل موفر للطاقة، بالإضافة إلى تعريفه بأهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات والغسالات.