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احذر شرب القهوة في هذه الحالات

احذر شرب القهوة في هذه الحالات
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تواصل – وكالات:

يقول الأطباء: إن الشعور بآلام المعدة والغثيان وخفقان القلب، تعد مؤشرات تحذرك من تناول القهوة جزافاً ودونما مراعاة لنسب الكافيين والكولسترول فيها.

ونصحت خبيرة التغذية الألمانية بيرغيت فارنيكه الأشخاص الذي يعانون من آلام المعدة بسبب شرب القهوة، بالابتعاد عنها؛ كون معاناتهم تكمن في وجود الكافيين الذي يسبب لهم المتاعب وآلام البطن، ودعتهم إلى احتساء القهوة الخالية من الكافيين، واللجوء إلى صنف آخر مثل الإسبريسو الذي تكون مشكلاته أقل، ونصحت الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكولسترول باللجوء إلى القهوة المحضرة بالفلتر للتخلص من المكونات التي تؤثر بالسلب على مستوى الكولسترول.

ووفقاً لتقرير نشرته «روتانا» أشار البروفيسور الألماني مارتن شيرير إلى أنه ينبغي على النساء المصابات بضمور العظام بصفة خاصة، الحذر من احتساء القهوة.

وعلى المرأة خلال الأسابيع الأولى من الحمل الاستغناء عن القهوة قدر المستطاع أو استشارة الطبيب المعالج، ونصح من يشعر بخفقان شديد في القلب بعد احتساء القهوة، باحتساء صنف خالٍ من الكافيين، ومن يصاب بالغثيان بعد تناول القهوة عليه باحتساء الشاي فقط.

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