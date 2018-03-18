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«الصحة»: 7 حالات وفاة بين كل ألف مولود و12 لكل مائة ألف أُم

«الصحة»: 7 حالات وفاة بين كل ألف مولود و12 لكل مائة ألف أُم
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير لوزارة الصحة، عن انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 7.4 لكل ألف مولود حي، فيما انخفض معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات إلى 8.6 لكل ألف مولود حي، وكذلك انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 12 لكل مئة ألف أم.

وأكد التقرير، أن مبادرات التحول الوطني من المتوقع أن توفر 31.300 وظيفة جديدة (تشمل القطاع الخاص)، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأيضاً سيكون هناك تحقيق عائد حكومي جديد بإجمالي 30.8 بليون ريال، وتوفير في النفقات الرأسمالية الحكومية بمبلغ إجمالي قدره سبعة بلايين ريال، وتوفير في النفقات التشغيلية الحكومية بمبلغ إجمالي قدره 18.8 بليون ريال.

وبدأت الوزارة، في إيجاد مصادر إيرادات إضافية وتنمية الموارد الذاتية، وفقاً لآليات وضوابط مرنة، إذ حددت الوزارة أهدافاً عدة، أهمها وضع الخطط والآليات التنفيذية لتنمية وإدارة الموارد الذاتية، وإيجاد مصادر تمويلية متعددة لموارد خدمات الرعاية الصحية، ووضع إجراءات إدارية ومالية وتحصيل ومتابعة وإيرادات الموارد الذاتية، مع ضرورة إيجاد قاعدة بيانات آمنة للموارد الذاتية.

وأشارت الوزارة إلى أن إيراداتها في برنامج “الخدمات الصحية بمقابل” بلغت خلال العام الماضي، 458 مليون ريال، إضافة إلى 196 مليون ريال تمثل المبالغ غير المحصلة، بنسبة بلغت 131% من المستهدف، فيما بلغت إيرادات برنامج التدريب بأجر، 74 مليون ريال، أما برنامج الاستثمار فكانت عوائده 35 مليون ريال، بنسبة بلغت 116% من المستهدف، وتم اعتماد 100 مستشفى من مجلس الضمان الصحي، إضافة إلى تفعيل دور المختبرات الإقليمية ومراكز السموم مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أنها عملت، ضمن خطتها التطويرية، على تطوير أعمال الضمان الصحي التعاوني، مع تأكيد أهمية المحاسبين والمحصلين في برنامج “الخدمات الصحية بمقابل”، وتوقيع ثلاثة عقود مع شركات التأمين الطبي، وعقد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزيادة المرافق الصحية، التي يطبق فيها برنامج “الخدمات الصحية بمقابل” من 250 مرفقاً إلى 330 مرفقاً، بزيادة 32% من المستهدف.

وكشفت الوزارة أنها عملت على تحديث دليل “التدريب بأجر”، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 51.743 متدرباً، وعن مساهمة القطاع الصحي الخاص تبين المؤشرات الحديثة أن القطاع الخاص يشارك في تقديم خدمة الرعاية الصحية، إذ ارتفع إجمالي المستشفيات الخاصة من 123 في عام 1425 إلى 149 مستشفى العام الماضي، أما المجمعات الطبية فكانت 1799 مجمعاً عاماً، والمختصة 1286 مجمعاً مختصاً، والعيادات الخاصة 59 عيادة، والصيدليات الخاصة 8080 صيدلية، ومحال النظارات 2096 محلاً، أما مراكز العلاج الطبيعي فارتفعت إلى 124 مركزاً.

وبذلك يسهم القطاع الخاص بنسبة 31% من المستشفيات في المملكة، وبنسبة 23% من إجمالي أسِرَّة المستشفيات في المملكة، فيما شارك القطاع الخاص في تنفيذ المشروع الوطني الكبير لإحلال المراكز الصحية الجديدة محل القديمة والمستأجرة، التي بلغ عددها الإجمالي 1499 مركزاً، وتمت تغطية كلفة إنشائها من فائض إيرادات الموازنة، وبلغت كلفتها حوالي 5.3 بليون ريال، بحسب “الحياة”.

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