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أردوغان يعلن السيطرة على عفرين ورفع «العَلم التركي»

أردوغان يعلن السيطرة على عفرين ورفع «العَلم التركي»
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تواصل- وكالات:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قواته قد سيطرت على مدينة عفرين ورفعت العَلم التركي.

وقال أردوغان، اليوم الأحد، إن وسط مدينة عفرين بات “تحت السيطرة تماماً”، وإن الأعلام التركية رُفعت في المدينة الواقعة في شمال سوريا.

وكانت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها قد دخلت مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، وسيطرت على أحياء منها، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن “اشتباكات تدور حالياً في المدينة التي سيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها على أحياء منها”.

وأعلنت الفصائل السورية الموالية لأنقرة، في بيان صباح اليوم الأحد، “توغلها داخل مدينة عفرين من المحورين الشرقي والغربي” والسيطرة على حيّي الأشرفية والجميلية.

 

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