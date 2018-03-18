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دراسة أمريكية: «التوابل» أفضل وسيلة لإقناع الفتية والفتيات بتناول الخضراوات

دراسة أمريكية: «التوابل» أفضل وسيلة لإقناع الفتية والفتيات بتناول الخضراوات
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تواصل – وكالات:

أوصت دراسة أمريكية باللجوء إلى التوابل، لدفع الفتية والفتيات إلى تناول الخضراوات، وذلك بعد أن أشارت إلى أن كمية الخضراوات التي يتناولونها قليلة جدا، رغم احتياجهم إليها في هذا السن.

الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أشارت إلى أن إضافة الكمون أو الشبت قد يساعد في إقناع طلاب المدارس الثانوية على تناول الخضراوات خلال وجبة الغداء.

وأقنع الباحثون 100 من طلاب المدارس الثانوية في ريف بنسلفانيا بتذوق مجموعة مختلفة من الخضراوات العادية غير المضاف إليها أي شيء سوى زيت وملح، ثم حاولوا بعد ذلك نفس الشيء بخضراوات مضاف إليها توليفة من التوابل المختلفة.
وصنف المشاركون مدى تفضيلهم لكل من الصنفين، ثم أشاروا بعد ذلك إلى ما إذا كانوا قد فضلوا الخضراوات العادية أم المضاف إليها توابل.

ووجدت الدراسة أن الطلاب فضلوا البروكلي والقرنبيط والفاصوليا السوداء المخلوطة بالذرة بشكل أكثر عندما تضاف إليها توليفة من التوابل.

ووجدت الدراسة أيضا أنه عند إجبار الطلاب على الاختيار بين الخضراوات العادية، والخضراوات المضاف إليها توليفة من التوابل، فضل الطلاب الخضراوات الحارة بالنسبة للذرة والبازلاء والبروكلي والفاصوليا الخضراء مع الذرة.

وقالت جوليانا فريتس من جامعة ولاية بنسلفانيا إن “كمية الخضراوات التي يتناولها المراهقون والبالغون مازالت منخفضة جدا، وهي مهمة جدا للصحة، لذلك فإننا مازلنا بحاجة للعمل بشكل أكبر إما لجعل الخضراوات ألذ، أو تشجيع الناس على شراء وأكل قدر أكبر من الخضراوات”.

وتوصي الإرشادات الغذائية بالولايات المتحدة بضرورة أن تتناول الفتيات في سن المراهقة أربع وجبات من الخضراوات والفتيان خمس وجبات.

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