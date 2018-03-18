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حادث بين شاحنة وحافلة معلمات بـ«طريق الهجرة»
صورة أرشيفية
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تواصل – أحمد الحربي

توفيت معلمة في حادث تصادم مركبة معلمات مع شاحنة على طريق الهجرة الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، فيما تسبب الحادث بإصابة ثلاث معلمات أخريات، ونجت خمس معلمات بدون أي إصابات -ولله الحمد- وأصيب السائقان.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة ٠٥:٥٣ من صباح هذا اليوم الأحد بلاغاً يفيد عن وقوع حادث تصادم لمركبة تقل معلمات مع شاحنة بطريق “مكة – المدينة” (الهجرة) قرابة الكيلو ١٣٥، وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية وفريق التدخل السريع والقيادة الميدانية.

وبيَّن السهلي أنه وعند وصول الفرق الإسعافية للموقع وبعد إجراءات الفرز اتضح وجود عدد إصابتين متوسطتين لمعلمتين وإصابة بسيطة لمعلمة و٥ معلمات بدون إصابة ولله الحمد، ووفاة معلمة وإصابة قائدي المركبتين.

وتم نقل المصابين للمستشفى عن طريق الفرق الإسعافية فيما تم نقل المعلمة المتوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي.

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