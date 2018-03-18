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«العنزي» مُنقِذ أسرة جاره من الحريق يكشف تفاصيل الواقعة المثيرة

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تواصل- متابعات:

نجح الشاب خالد العنزي في إنقاذ أحد المنازل بمحافظة الخرج من “كارثة محققة”، إثر اندلاع حريق، عصر أمس، في سيارة كانت قابعة أمام منزل جاره.

وأدى اشتعال النيران إلى بكاء النساء وأطفالهن، ومن ثم اندفع الشاب العنزي نحو السيارة التي اشتعلت فيها النيران ليبعدها عن باب المنزل، مستخدماً مركبته الخاصة، وفقًا لمقطع فيديو متداول وثقته إحدى الكاميرات المنزلية.

من جانبه، كشف الشاب خالد العنزي، تفاصيل الواقعة، قائلاً: “الحريق اندلع في منزل جاره بجوار الباب المخصص لخروج النساء، وسمعت أصوات بكاء النساء وأطفالهن بسبب رعب الموقف؛ إذ إن السيارة القابعة أمام الباب تمنع خروجهن بينما تتصاعد أمامهن ألسنة اللهب”، بحسب “عاجل”.

وأضاف العنزي: “قمت بإبعاد السيارة قبل أن تشتعل مستخدماً سيارتي، ليتسنى للنساء والأطفال الخروج”، مشيرًا إلى أنه قام بمساعدة الحاضرين بإطفاء الحريق قبل وصول فرق الدفاع المدني.

وأكد أن الحريق لم يسجل أي إصابات ولم تُعرف أسبابه حتى الآن، رغم مراجعة شريط التسجيل للكاميرا المنزلية، معتبرًا أن ما قام به لا يعدو كونه واجبًا.

وتداول مغردون مقطعًا مصورًا لشاب أنقذ أسرة من موت محقق، بعد أن أسهم في إبعاد سيارة كادت تحترق بالكامل بجوار أحد المنازل بحي الهدا.

 

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