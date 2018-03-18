مغردون غاضبون: المنح الجامعية للأجانب ويُحرم منها المواطنون

تواصل – الرياض:

دشَّن مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي وسماً عكسوا فيه غضبهم إثر رفض جامعات محلية قبولهم في برنامج المنح الداخلية.

وجدد خريجون من خلال وسم «المنح الدراسية للطلبة السعوديين» مطالباتهم وزارة التعليم بتوفير منح دراسية في الجامعات، لافتين إلى أنهم «أحق من الآخرين».

وأشاروا إلى إن غالبيتهم يدرس على حسابه الخاص، ما يترتب على ذلك تحملهم أعباء مالية تثقل حياتهم الأسرية.

وأعلنت جامعات محلية خلال اليومين الماضيين، عن فتح باب القبول في المنح الداخلية والخارجية للطلاب غير السعوديين الراغبين في الدراسة، في ظل مطالبات من الطلاب والطالبات السعوديين بأحقيتهم بتلك المنح.