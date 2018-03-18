معلومات جديدة عن «جثة عاملة بمنزل كفيلها».. قُتلت طعنًا داخل الحمام

تواصل- وكالات:

ألقت شرطة مكة القبض على قاتل عاملة إندونيسية عُثر عليها مؤخراً متوفاة في منزل كفيلها، وكشفت معلومات جديدة عن جنسيتها ومكان العثور عليها في المنزل بالإضافة إلى أنها كانت تعمل بنظام الساعات.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي أن مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة تبلَّغ، أول أمس الجمعة، عن وجود عاملة إندونيسية متوفاة داخل منزل كفيلها بحي العتيبية.

وبالمعاينة، تبين وجود عدة طعنات في جسدها؛ ما رجّح فرضية جريمة قتل، وبعدها تم تشكيل فريق عمل لكشف الظروف والملابسات المصاحبة للوفاة.

واشتبه المحققون بأحد أبناء كفيل العاملة، لعدد من المعطيات، وقد تم القبض عليه وإحالته مع كامل أوراق القضية للنيابة العامة المختصة.

وكان صاحب المنزل، وهو سعودي الجنسية، هو مَن قام بإحضار الخادمة التي تعمل بنظام الساعات، بعد صلاة الجمعة لتنظيف منزله، وأثناء عودته تفاجأ بمقتلها داخل دورة المياه، بحسب “العربية. نت”