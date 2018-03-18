بدء الانتخابات الروسية.. هل يكمل «بوتين» ربع قرن في السُلطة؟

تواصل- وكالات:

بدأ الناخبون في روسيا في الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تعطي الرئيس فلاديمير بوتين فوزا كبيرا لا يمكن أن يشوهه سوى عدم إقبال أعداد كبيرة للمشاركة لأن النتيجة متوقعة بشكل كبير.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي المطلة على المحيط الهادي في الطرف الشرقي من روسيا وسيستمر التصويت في شتى أنحاء روسيا حتى إغلاق مراكز الاقتراع في منطقة كاليننجراد الواقعة في أقصى غرب روسيا.

وتعطي استطلاعات الرأي بوتين نحو 70 % من الأصوات أو ما يزيد نحو عشر مرات عن التأييد الذي يحظى به أقرب منافسيه، بافيل جرودينين مرشح الحزب الشيوعي الحاصل على 7 % فقط.

وبتولي بوتين فترة جديدة سيكون قد أمضى في السلطة نحو 25 سنة ليصبح ثاني أطول زعماء الكرملين بقاء في السلطة بعد جوزيف ستالين.

وينسب ناخبون كثيرون لبوتين ضابط المخابرات السابق البالغ من العمر 65 عاما فضل الدفاع عن مصالح روسيا في عالم خارجي معاد حتى على الرغم من أن الثمن هو المواجهة مع الغرب.

ولم يؤد خلاف مع بريطانيا بشأن مزاعم أن الكرملين استخدم غاز أعصاب لتسميم عميل روسي مزدوج في مدينة انجليزية وهو ما نفته موسكو إلى تقويض موقفه.

ولا يرى غالبية الناخبين بديلا ممكنا لبوتين الذي يهيمن بشكل كامل على الوضع السياسي كما أن التلفزيون الذي تديره الدولة والذي يحصل معظم الناس على آرائهم منه يعطي تغطية مسهبة لبوتين دون منح منافسيه تغطية تذكر.

وضمت روسيا القرم من أوكرانيا قبل أربع سنوات مما أكسب بوتين إعجاب الكثيرين في روسيا وإدانة من الغرب.