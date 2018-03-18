بدء الانتخابات الروسية.. هل يكمل «بوتين» ربع قرن في السُلطة؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التعليم» لمنسوبيها: حسم بدل النقل مع تحملكم الوقود والصيانة.. بهذه الحالة

«التعليم» لمنسوبيها: حسم بدل النقل مع تحملكم الوقود والصيانة.. بهذه الحالة

صورة نادرة لمأدبة أقامها الملك فيصل في جدة

صورة نادرة لمأدبة أقامها الملك فيصل في جدة

توضيح مهم بشأن «كاميرا العنكبوت» لرصد مخالفات الحزام والجوال

توضيح مهم بشأن «كاميرا العنكبوت» لرصد مخالفات الحزام والجوال

«التقاعد» تُعلن عن عروض ومزايا للمتقاعدين.. تعرَّف على التفاصيل

«التقاعد» تُعلن عن عروض ومزايا للمتقاعدين.. تعرَّف على التفاصيل

بدء الانتخابات الروسية.. هل يكمل «بوتين» ربع قرن في السُلطة؟

بدء الانتخابات الروسية.. هل يكمل «بوتين» ربع قرن في السُلطة؟
0

تواصل- وكالات:

بدأ الناخبون في روسيا في الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تعطي الرئيس فلاديمير بوتين فوزا كبيرا لا يمكن أن يشوهه سوى عدم إقبال أعداد كبيرة للمشاركة لأن النتيجة متوقعة بشكل كبير.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي المطلة على المحيط الهادي في الطرف الشرقي من روسيا وسيستمر التصويت في شتى أنحاء روسيا حتى إغلاق مراكز الاقتراع في منطقة كاليننجراد الواقعة في أقصى غرب روسيا.

وتعطي استطلاعات الرأي بوتين نحو 70 % من الأصوات أو ما يزيد نحو عشر مرات عن التأييد الذي يحظى به أقرب منافسيه، بافيل جرودينين مرشح الحزب الشيوعي الحاصل على 7 % فقط.

وبتولي بوتين فترة جديدة سيكون قد أمضى في السلطة نحو 25 سنة ليصبح ثاني أطول زعماء الكرملين بقاء في السلطة بعد جوزيف ستالين.

وينسب ناخبون كثيرون لبوتين ضابط المخابرات السابق البالغ من العمر 65 عاما فضل الدفاع عن مصالح روسيا في عالم خارجي معاد حتى على الرغم من أن الثمن هو المواجهة مع الغرب.

ولم يؤد خلاف مع بريطانيا بشأن مزاعم أن الكرملين استخدم غاز أعصاب لتسميم عميل روسي مزدوج في مدينة انجليزية وهو ما نفته موسكو إلى تقويض موقفه.

ولا يرى غالبية الناخبين بديلا ممكنا لبوتين الذي يهيمن بشكل كامل على الوضع السياسي كما أن التلفزيون الذي تديره الدولة والذي يحصل معظم الناس على آرائهم منه يعطي تغطية مسهبة لبوتين دون منح منافسيه تغطية تذكر.

وضمت روسيا القرم من أوكرانيا قبل أربع سنوات مما أكسب بوتين إعجاب الكثيرين في روسيا وإدانة من الغرب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

روسيا ترد على بريطانيا.. طرد 23 دبلوماسيًا من موسكو

روسيا ترد على بريطانيا.. طرد 23 دبلوماسيًا من موسكو

بريطانيا تطرد 23 دبلوماسياً روسياً.. وموسكو تتوعد بالرد

بريطانيا تطرد 23 دبلوماسياً روسياً.. وموسكو تتوعد بالرد

بعد واقعة تسميم الجاسوس.. وفاة غامضة لروسي هارب إلى بريطانيا

بعد واقعة تسميم الجاسوس.. وفاة غامضة لروسي هارب إلى بريطانيا

بلاغ كاذب يدفع بوتين لإصدار أمر بإسقاط طائرة تركية

بلاغ كاذب يدفع بوتين لإصدار أمر بإسقاط طائرة تركية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد
«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد
هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>