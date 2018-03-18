كيفية تشغيل الوضع الداكن بـ«يوتيوب» على «آيفون»

تواصل – وكالات:

طرحت شركة يوتيوب الوضع الداكن لتطبيقاتها على الهواتف الذكية، وفي العام الماضي أتاحت غوغل هذه الميزة على أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة، ويتوفر الوضع الداكن الآن لنظام iOS وسيتم طرحه قريباً على أندرويد.

كيفية تشغيل الوضع الداكن في يوتيوب على هواتف آي فون

1- شغل تطبيق يوتيوب وانقر على رمز حسابك في الزاوية العلوية اليسرى.

2- اضغط على الإعدادات.

3- قم بتفعيل الوضع الداكن.

ولتفعيل الوضع الداكن على أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة، انقر على رمز حسابك في الجزء العلوي الأيسر، ثم اضغط على مظهر الألوان الداكنة، بعدها قم بتفعيل الوضع الداكن.

وبهذه الخطوات البسيطة يمكنك تفعيل ميزة الوضع الداكن على هواتف آي فون والأجهزة العاملة بنظام iOS.