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وسادة صحية تناسب كل وضعية نوم.. تعرف على مميزاتها وسعرها

وسادة صحية تناسب كل وضعية نوم.. تعرف على مميزاتها وسعرها
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تواصل – وكالات:

تختلف الطريقة التي ينام بها كل شخص، وهذا ما دفع شركة أمريكية، إلى تصميم وسادة، تناسب جميع وضعيات النوم.

وبعد اختبار أكثر من 100 نموذج، على مدى عامين كاملين، توصلت شركة بول آند برانش، إلى تصميم وسادة تؤمن الراحة لمستخدمها، بغض النظر عن وضعية النوم المفضلة لديه.

وعند شراء الوسادة، يمكنك الاختيار بين الطرية أو المتوسطة أو عالية الكثافة، وكل منها تلائم وضعية محددة من النوم، وبعد تحديد الكثافة المطلوبة، يمكن اختيار مستوى الحساسية.

وجميع الوسادات مغطاة بنسيج عضوي قطني قوي، وهو خالٍ من المواد الكيماوية، وهي آمنة على البشرة، وهي متوفرة بسعر 150 دولاراً للحجم العادي، و165 دولاراً للحجم الكبير، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية.

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