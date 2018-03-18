جمعية أسرية تبحث عن تأثير «عمل الأم».. 4 سلبيات عليها وعلى أبنائها

تواصل – فريق التحرير:
قال باحثون بجمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المكرمة، إن عمل المرأة، خاصة المتزوجة ولديها أولاد، سلبياته أكبر من إيجابياته.
وبحسب دراسة أجرتها الجمعية، فإن هناك أربعة سلبيات يسببها عمل الأم، تتمثل في أن عملها يؤثر في تواصلها الاجتماعي، ويسبب قصوراً في رعاية الأبناء، ويدفعهم للتأثر بأخلاقيات العاملات المنزليات، إضافة إلى أن عمل الأم يسبب إرهاقاً نفسياً لها.
أما الإيجابيات، فهي ثلاثة، وهي أن عمل الأم يجعلها تؤدي دوراً يخدم المجتمع، ويسهم في زيادة دخل الأسرة، إلى جانب كونه يعود الأبناء على قيمة الاعتماد على النفس، حسب ما ذكرت الدراسة.
وقدم باحثون عدة توصيات خاصة بعمل الأم، منها قِصر فترة دوامها إلى 6 ساعات في اليوم خاصة مَن لديها طفل أقل من 9 سنوات، وتصميم دوام جزئي لمن لديها طفلان فأكثر تقل أعمارهم عن 9 سنوات.
وتضمنت التوصيات أيضاً، اعتماد منهج بوزارة التعليم لمادة التوازن بين الأسرة والعمل تُدرس لطلاب المدارس والجامعات، ووضع سياسات فعالة لمساعدة الأمهات على التعامل مع ضغوط العمل، والاهتمام بتدابير فاعلة نحو تيسير إجازات الوضع ورعاية الأبناء، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء دور الحضانة في أماكن العمل، وإرساء مفاهيم وثقافة كيفية تعامل الزوجة العاملة مع زوجها وتعامل الزوج مع وضعها، بحسب “المدينة”.