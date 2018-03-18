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فوائد مذهلة لـ«الأناناس».. ولكن احذر تناوله في هذه الحالات

فوائد مذهلة لـ«الأناناس».. ولكن احذر تناوله في هذه الحالات
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تواصل- وكالات:

تمتاز معظم الفواكه بمحتواها الغني من الفيتامينات والمعادن، لكن الأناناس يزيد عنها بمحتواه من الإنزيمات أيضاً.

إليك أهم القيم الغذائية في الأناناس وفوائده:

الفيتامينات والمعادن.. يحتوي مقدار كوب من مكعبات الأناناس على 40 % من الاحتياجات اليومية للإنسان من فيتامين “سي”، و10 % من الثيامين (فيتامين ب)، و8 % من فيتامين ب6، و4 % من فيتامينات ب9 وب2 وب3، و6 % من المغنيسيوم، و4 % من الحديد.

ويعتبر الأناناس من المصادر الجيدة للمنجنيز والنحاس.

السعرات والألياف.. ويبلغ عدد السعرات الحرارية في كوب الأناناس 80 سعرة، ويوفر هذا المقدار غرامين من الألياف، وغرام من البروتين.

الفوائد الصحية.. يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة كما يدعم إنتاج الكولاجين المفيد للبشرة، ويقوي جهاز المناعة. ويساعد إنزيم بروميلين على تخفيف آثار العلاج الكيميائي، ويعالج الإسهال، ويخفف الالتهابات في الجسم، ويحسن الهضم.

محاذير.. لكن لا ينبغي تناول الأناناس مع دواء أموكسيسيللين أو تيتراسيللين لأنه يتفاعل معهما. كما أن تناول كمية كبيرة من إنزيم بروميلين لعلاج الإسهال قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على الهضم.

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