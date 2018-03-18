مفاجأة.. تعرف على حجم إنفاق المستهلكين في أول شهر لـ«القيمة المضافة»

تواصل – الرياض:

بلغ حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر يناير 2018 نحو 78.66 مليار ريال، مسجلا نموا وصل إلى 2.3 في المئة، بما يعادل 1.79 مليار ريال، مقارنة بنحو 76.89 مليار ريال، في يناير 2017.

وبحسب مؤشرات كشفتها بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن حجم الإنفاق سجل ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.

ورغم أن شهر يناير تخلله تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن النمو ما زال مستمرا رغم تراجعه مقارنة بمتوسط الفترات السابقة.

وارتفع حجم إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات نحو 14.1 في المئة خلال يناير 2018، على أساس سنوي حيث بلغ نحو 2.04 مليار ريال، ويشكل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات نحو 14.2 في المئة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة نفسها.

كذلك زاد الإنفاق على الترفية بنحو 14.7 في المئة حيث بلغ مبيعات نقاط البيع نحو 722.5 مليون ريال، كذلك بلغ الإنفاق على قطاع الصحة بحسب عمليات نقاط البيع نحو 1.65 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت نحو 10 في المئة.

وبمقارنة نمو إنفاق المستهلكين مع ديسمبر الماضي، فإن الإنفاق تراجع بنحو 6.6 في المئة، حيث إن إنفاق ديسمبر كان من ضمن الشهور الأعلى خلال 2017، إذ يعود الارتفاع إلى زيادة مشتريات المستهلكين قبل تطبيق الضريبة المضافة، بحسب “الاقتصادية”.