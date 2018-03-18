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تعديلات جديدة في شروط زواج المواطنات من أجانب
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تواصل- متابعات:

اعتمدت وزارة الداخلية حدا أعلى لعمر السعودية الراغبة في الزواج بأجنبي، كشرط إضافي للاشتراطات المنصوص عليها منذ سنوات.

ووفق الشرط الجديد يجب ألا يتجاوز عمرها 50 عاما، كما وضعت شرطا آخر ألا يزيد الفارق الزمني مع الخاطب على 15 عاما، بحسب “عكاظ”.

ودعت الوزارة الجهات المختصة لتضمين الشرط الجديد ضمن تحديد الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتم الرفع عن طلبه للزواج بغير سعودية أو العكس.

وكانت الاشتراطات السابقة قد حددت الحد الأدنى للراغبة في الزواج بأجنبي، دون الحد الأعلى أو الفارق العمري، فنصت على أنه «لا تعبأ الاستمارة لمن قل عمرها عن 25 عاما»، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، التي يجوز لها الزواج بما لا يقل عمرها عن 21 عاما.

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