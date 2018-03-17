نائب الرئيس اليمني: عازمون على استكمال ‏التحرير واستعادة الدولة

تواصل- واس:

جدد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي ‏محسن صالح، عزم القيادة السياسية في اليمن على ‏استكمال تحرير المحافظات التي لا زالت تحت ‏سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية واستعادة الدولة.‏

وشدد الفريق محسن خلال اتصالين هاتفيين ‏أجراهما بمحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وقائد ‏المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن هاشم ‏الأحمر على مضاعفة الجهود ورفع مستوى الحس ‏الأمني واليقظة العالية لإحباط مخططات ‏الانقلابيين وتثبيت الأمن والاستقرار في مناطق ‏المحافظة.‏

وأشاد نائب الرئيس، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية- بالجاهزية القتالية لقوات الجيش اليمني ‏في التصدي لأعمال تهريب الأسلحة إلى ميليشيا ‏الحوثي الإنقلابية.‏