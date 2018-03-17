محمد صلاح يدفع مشجعًا للدخول في الإسلام

تواصل- وكالات:

أعلن مشجع كرة قدم إنجليزي إسلامه عبر حسابه بموقع “تويتر”، بعد تسجيل اللاعب المصري المسلم محمد صلاح عدة أهداف لفريقه “ليفربول” في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي وسجوده عقب كل هدف.

وكتب أحد المشجعين الكبار، عبر حسابه الذي يعد أحد الحسابات الكبيرة لجماهير نادي “ليفربول” على “تويتر”: “ما يفعله محمد صلاح هذا الموسم بالتأكيد خيالى، أنا رسميا أصبحت مسلما، أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله”.

وعلاوة على أدائه الاحترافي في لعب الكرة، جذب “صلاح” أنظار الجماهير الإنجليزية بشكل لافت، بسبب أخلاقه الرفيعة في الملعب وخارجه، وتواضعه الجم، وسجوده عقب إحراز أي هدف.