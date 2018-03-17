بالإنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن «قطار الحرمين السريع»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التقاعد» تُعلن عن عروض ومزايا للمتقاعدين.. تعرَّف على التفاصيل

«التقاعد» تُعلن عن عروض ومزايا للمتقاعدين.. تعرَّف على التفاصيل

مقدمة برنامج: «أحسد عمال النظافة على رواتبهم وبدلاتهم» (فيديو)

مقدمة برنامج: «أحسد عمال النظافة على رواتبهم وبدلاتهم» (فيديو)

كشف لغز قتل «ابن الكفيل» للعاملة الآسيوية في مكة

كشف لغز قتل «ابن الكفيل» للعاملة الآسيوية في مكة

مسؤول حكومي: راتب 600 ريال ليس قليلاً لـ«عمال النظافة»

مسؤول حكومي: راتب 600 ريال ليس قليلاً لـ«عمال النظافة»

بالإنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن «قطار الحرمين السريع»

بالإنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن «قطار الحرمين السريع»
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة، عبر موقع “تويتر” انفوجرافا يوضح 12 نقطة تعريفية عن مشروع قطار الحرمين السريع.

وتمثلت النقاط الـ 12 في الآتي:

1- يهدف القطار إلى خدمة الحجاج والمعتمرين، والمواطنين والمقيمين.

2- تبلغ الطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا.

3- يعمل بالكهرباء، ومساره يضم 5 محطات للركاب.

4- التشغيل الفعلي له يبدأ خلال العام الجاري 2018، ويشتمل على إطلاق 35 قطارا بسعة 417 مقعدا للقطار الواحد، مجهزة بأفضل وسائل الراحة.

5- سرعة القطار تبلغ أكثر من 300 كم/الساعة.

6- طول مساره 450 كم، ويعد من أضخم مشروعات النقل العام في الشرق الأوسط.

7- تبعد محطة المدينة المنورة مسافة قدرها 6 كيلومترات عن المسجد النبوي.

8- هو عبارة عن خط حديدي كهربائي مزدوج، يربط بين مكة والمدينة، ويمر بجدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

9- تبلغ مساحة محطة المدينة المنورة أكثر من 268000.

10- تضم المحطة مرافق عامة، وصالة لكبار الشخصيات، وعددا من المحلات التجارية، ومركزا حديثا للنقل بالأجرة والحافلات من وإلى الحرم النبوي.

11- تبلغ طاقته الاستيعابية في الساعة الواحدة 4000 مسافر قدوما ومغادرة من محطة المدينة المنورة.

12- تبعد محطة المدينة المنورة، 13 كم فقط من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.

 

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الحذيفي» في خطبة المسجد النبوي: القلب الميت لا يتألم بمعصية ولا يفرح بحسنة

«الحذيفي» في خطبة المسجد النبوي: القلب الميت لا يتألم بمعصية ولا يفرح بحسنة

الإهمال يتسبب في حريق مطبخ بـ«شرائع مكة»

الإهمال يتسبب في حريق مطبخ بـ«شرائع مكة»

وفاة طالبة دهستها مركبة في حي الهجرة بمكة

وفاة طالبة دهستها مركبة في حي الهجرة بمكة

مستشفى بدر بالمدينة ينقذ حياة مريضة بعد انفجار رحمها

مستشفى بدر بالمدينة ينقذ حياة مريضة بعد انفجار رحمها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد
«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد
هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>