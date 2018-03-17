بالإنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن «قطار الحرمين السريع»

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نشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة، عبر موقع “تويتر” انفوجرافا يوضح 12 نقطة تعريفية عن مشروع قطار الحرمين السريع.

وتمثلت النقاط الـ 12 في الآتي:

1- يهدف القطار إلى خدمة الحجاج والمعتمرين، والمواطنين والمقيمين.

2- تبلغ الطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا.

3- يعمل بالكهرباء، ومساره يضم 5 محطات للركاب.

4- التشغيل الفعلي له يبدأ خلال العام الجاري 2018، ويشتمل على إطلاق 35 قطارا بسعة 417 مقعدا للقطار الواحد، مجهزة بأفضل وسائل الراحة.

5- سرعة القطار تبلغ أكثر من 300 كم/الساعة.

6- طول مساره 450 كم، ويعد من أضخم مشروعات النقل العام في الشرق الأوسط.

7- تبعد محطة المدينة المنورة مسافة قدرها 6 كيلومترات عن المسجد النبوي.

8- هو عبارة عن خط حديدي كهربائي مزدوج، يربط بين مكة والمدينة، ويمر بجدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

9- تبلغ مساحة محطة المدينة المنورة أكثر من 268000.

10- تضم المحطة مرافق عامة، وصالة لكبار الشخصيات، وعددا من المحلات التجارية، ومركزا حديثا للنقل بالأجرة والحافلات من وإلى الحرم النبوي.

11- تبلغ طاقته الاستيعابية في الساعة الواحدة 4000 مسافر قدوما ومغادرة من محطة المدينة المنورة.

12- تبعد محطة المدينة المنورة، 13 كم فقط من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.