«الأرصاد» تتوقع استمرار الرياح المثيرة للغبار في عدد من المناطق غدًا

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أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من مناطق المملكة، ليوم غد الأحد.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة هي منطقتا الرياض والشرقية، خاصة الأجزاء الجنوبية منها، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، بالإضافة لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبينت أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.