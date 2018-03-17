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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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مستشار بالديوان الملكي: حملة مكافحة الفساد كانت أمراً ضرورياً

مستشار بالديوان الملكي: حملة مكافحة الفساد كانت أمراً ضرورياً
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تواصل- الرياض:

كشف المستشار بالديوان الملكي، محمد آل الشيخ، أن حملة مكافحة الفساد الأخيرة في المملكة كانت «بسيطة للغاية»، موضحاً في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية، «ما قمنا به في ريتز كارلتون كان أمرًا ضروريًّا»، لافتا إلى أن الدول الديمقراطية نفسها تشهد إجراءات تسوية مشابهة لتلك التي جرت في المملكة.

وأعرب آل الشيخ عن رضاه بما أنجزته الحملة، قائلًا: “في ضوء ضخامة وحجم ما حدث، أعتقد أننا حققنا إنجازًا بسرعة كبيرة وبطريقة فعّالة جدًّا”، وفقا لما نقلته “عكاظ”.

وأشار آل الشيخ إلى وجود مشكلة خطيرة مع الفساد تحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عنها مرتين علنا وقال: «لدينا مشكلة حقيقية».

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