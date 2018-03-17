«حساب المواطن» يحدد مدة تلقي الاعتراضات على مبالغ الدفعة الرابعة

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج “حساب المواطن”، إن الاعتراضات على قيمة الدعم، سيتم نظرها خلال فترة السماح التي تمتد إلى 3 أشهر بعد كل دورة دفع مستحقات.

وبدأ الحساب باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدفعة الرابعة، منذ أمس الجمعة.

وأضاف البرنامج، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه في حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.