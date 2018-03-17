10 آلاف دولار تساعدك على حفظ أفكارك ومحتويات رأسك في جهاز كمبيوتر

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التقاعد» تُعلن عن عروض ومزايا للمتقاعدين.. تعرَّف على التفاصيل

«التقاعد» تُعلن عن عروض ومزايا للمتقاعدين.. تعرَّف على التفاصيل

مقدمة برنامج: «أحسد عمال النظافة على رواتبهم وبدلاتهم» (فيديو)

مقدمة برنامج: «أحسد عمال النظافة على رواتبهم وبدلاتهم» (فيديو)

كشف لغز قتل «ابن الكفيل» للعاملة الآسيوية في مكة

كشف لغز قتل «ابن الكفيل» للعاملة الآسيوية في مكة

مسؤول حكومي: راتب 600 ريال ليس قليلاً لـ«عمال النظافة»

مسؤول حكومي: راتب 600 ريال ليس قليلاً لـ«عمال النظافة»

10 آلاف دولار تساعدك على حفظ أفكارك ومحتويات رأسك في جهاز كمبيوتر

10 آلاف دولار تساعدك على حفظ أفكارك ومحتويات رأسك في جهاز كمبيوتر
0

تواصل- وكالات:

أعلن ملياردير أمريكي، عن نيته في تجربة تقنية علمية طرحتها إحدى شركات التكنولوجيا، والتي يمكن -من خلالها- الحفاظ على أفكاره، وما يدور في رأسه من إبداعات على جهاز كمبيوتر، إلا أن هناك تحذيرات من مخاطر التجربة.

وكشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، أن رائد الأعمال المتخصص في السيليكون التكنولوجي سام التمان، 32 عامًا، دفع 10 آلاف دولار لشركة تقنية ناشئة، قد تتمكن من الحفاظ على ما بدماغه، عبر تحميل أفكاره وذكرياته إلى جهاز كمبيوتر جديد من نوعه، في عملية قد تؤدي إلى موته.

وذكرت الصحيفة أن التمان يريد الانضمام إلى قائمة شركة نكتوم التي تَعد زبائنها بـ”العيش إلى الأبد”، عبر تحميل أفكارهم الإبداعية إلى جهاز كمبيوتر يستطيع قراءتها وتحليلها.

ويعدّ التمان أحدث المنضمين إلى قائمة الشركة، المسجل بها أسماء 24 شخصا آخر، لم يكترثوا لانتقادات طالت برنامج “نكتوم” ووصفته بـ”الانتحاري والمجنون”.

لكن التمان قال: “أؤمن بأن أفكاري قد تغير العالم يومًا ما، وعملية تحميل الدماغ وقراءة ما بها أمر مميز”.

وبحسب الشركة الناشئة، فإن عملية تحميل وقراءة الدماغ خطيرة وقد تؤدي إلى الموت، لأنها تتطلب مواد تحنيط كيميائية تستخدم على أشخاص أحياء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«شؤون الحرمين»: تشكيل لجنة عليا لرصد ومعالجة الأفكار المتطرفة

«شؤون الحرمين»: تشكيل لجنة عليا لرصد ومعالجة الأفكار المتطرفة

قريباً.. إطلاق مشروع استزراع سمكي في الطائف بأفكار وطنية

قريباً.. إطلاق مشروع استزراع سمكي في الطائف بأفكار وطنية

شركة المياه لمنسوبيها: أعطونا أفكاركم لتطوير الخدمات

شركة المياه لمنسوبيها: أعطونا أفكاركم لتطوير الخدمات

«السبيعي الخيرية» تدشن جائزة «101 طموح» للاستفادة من إبداعات الطلاب الجامعيين

«السبيعي الخيرية» تدشن جائزة «101 طموح» للاستفادة من إبداعات الطلاب الجامعيين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد
«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد
هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>