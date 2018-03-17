10 آلاف دولار تساعدك على حفظ أفكارك ومحتويات رأسك في جهاز كمبيوتر

تواصل- وكالات:

أعلن ملياردير أمريكي، عن نيته في تجربة تقنية علمية طرحتها إحدى شركات التكنولوجيا، والتي يمكن -من خلالها- الحفاظ على أفكاره، وما يدور في رأسه من إبداعات على جهاز كمبيوتر، إلا أن هناك تحذيرات من مخاطر التجربة.

وكشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، أن رائد الأعمال المتخصص في السيليكون التكنولوجي سام التمان، 32 عامًا، دفع 10 آلاف دولار لشركة تقنية ناشئة، قد تتمكن من الحفاظ على ما بدماغه، عبر تحميل أفكاره وذكرياته إلى جهاز كمبيوتر جديد من نوعه، في عملية قد تؤدي إلى موته.

وذكرت الصحيفة أن التمان يريد الانضمام إلى قائمة شركة نكتوم التي تَعد زبائنها بـ”العيش إلى الأبد”، عبر تحميل أفكارهم الإبداعية إلى جهاز كمبيوتر يستطيع قراءتها وتحليلها.

ويعدّ التمان أحدث المنضمين إلى قائمة الشركة، المسجل بها أسماء 24 شخصا آخر، لم يكترثوا لانتقادات طالت برنامج “نكتوم” ووصفته بـ”الانتحاري والمجنون”.

لكن التمان قال: “أؤمن بأن أفكاري قد تغير العالم يومًا ما، وعملية تحميل الدماغ وقراءة ما بها أمر مميز”.

وبحسب الشركة الناشئة، فإن عملية تحميل وقراءة الدماغ خطيرة وقد تؤدي إلى الموت، لأنها تتطلب مواد تحنيط كيميائية تستخدم على أشخاص أحياء.