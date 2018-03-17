«الخدمة المدنية» تبحث إلغاء مسميات وظائف حكومية واستحداث أخرى

تواصل- الرياض:

ذكرت مصادر، أن “وزارة الخدمة المدنية تُجري حالياً مراجعة شاملة لدليل تصنيف الوظائف؛ لمواكبة التطوير الشامل في مختلف الجهات الحكومية”، بحسب “المدينة”.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم العمل على إلغاء مسميات وظائف وتحوير مسميات وظائف أخرى واستحداث مسميات وظيفية تتواكب مع المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، وتعديل مستويات الدخول لبعض الوظائف والخبرات المطلوبة.

وأشارت إلى أن الوزارة تتواصل مع مختلف الجهات الحكومية من أجل الإلمام باحتياجات تلك الجهات من المسميات الوظيفية.

وتوقعت المصادر، إجراء تغيير شامل لتصنيف مختلف الوظائف، من خلال خطة وضعتها وزارة الخدمة المدنية تعتمد على مقاييس حسابية دقيقة ونماذج وأدلة إرشادية ووسائل قياس حديثة.