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الشرقية.. ممرضة تنتظر السجن والغرامة بعد تزويرها «شهادة خبرة»

الشرقية.. ممرضة تنتظر السجن والغرامة بعد تزويرها «شهادة خبرة»
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تواصل – الشرقية:

طالبت النيابة العامة بمعاقبة ممرضة أجنبية بالسجن والغرامة المالية؛ بسبب تزويرها “شهادة خبرة” للعمل في أحد المستشفيات بالمنطقة الشرقية.

وقالت مصادر: إن النيابة وجهت للممرضة تهمة المشاركة في التزوير واستعمال محرر مزور بسوء قصد للعمل في المجال الصحي رغم عدم تأهلها لذلك، مطالبة بسجنها خمس سنوات، وتغريمها 500 ألف ريال، وفقاً لنظام مكافحة التزوير، وغرامة 100 ألف طبقاً لنظام مكافحة الرشوة، بحسب “عكاظ”.

وكانت هيئة التخصصات الصحية أبلغت وزارة الصحة عدم تأهيل المتهمة للعمل فنية تمريض، وأن شهادتها مزورة.

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