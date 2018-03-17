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بُشرى للمبتعثين بأمريكا.. السماح بالدروس الخصوصية وزيادة مكافآت المتميزين

بُشرى للمبتعثين بأمريكا.. السماح بالدروس الخصوصية وزيادة مكافآت المتميزين
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، عدة قرارات مهمة للمبتعثين في الولايات المتحدة، أبرزها إعادة السماح لهم بالدروس الخصوصية لتجاوز الصعوبات، وزيادة مكافآت الدارسين بالجامعات المميزة.

وأشارت مصادر في الملحقية الثقافية السعودية بأمريكا إلى أنهم بانتظار ضوابط وشروط تنفيذ القرارات.

وقال الملحق الثقافي بأمريكا الدكتور محمد العيسى: إن الوزارة ستتحمل أي ضرر يلحق بالطالب بسبب تأخر المعاملات، لافتا إلى أنه في حال مطالبة الجامعة برسوم إضافية بسبب تأخر الملحقية في دفع الرسوم الدراسية، فإن الملحقية تتحملها.

وأوضح العيسى، أنه بخصوص التأمين الصحي فقد تم تشكيل لجنة طبية للنظر في حالات العلاج الاستثنائية التي لا يغطيها التأمين، وتوقيع عقد التأمين الصحي مع إحدى الشركات المعروفة في أمريكا، بحسب “الحياة”.

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