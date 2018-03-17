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«بلومبرج» تكشف عن جدول أعمال ولي العهد خلال زيارته لأمريكا

«بلومبرج» تكشف عن جدول أعمال ولي العهد خلال زيارته لأمريكا
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تواصل- وكالات:

كشفت وكالة “بلومبرج”  نقلاً عن مصادر لها أن زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع ستتضمن عدة محطات، منها واشنطن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن.

وأوضحت أن الأمير محمد بن سلمان سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية في واشنطن، كما سيجتمع بكبار المديرين التنفيذيين العالميين، بما في ذلك رؤساء شركتي “أبل” و”جوجل”.

وأضافت أن ولي العهد سيعقد كذلك اجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة السينما في لوس أنجلوس.

وكان البيت الأبيض أعلن قبل أيام أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 20 مارس الجاري.

يُذكر أن ولي العهد كان قد التقى الرئيس ترمب قبل سنة بالبيت الأبيض، في لقاء عكس تطابقًا كبيرًا في الآراء ووجهات النظر بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

 

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