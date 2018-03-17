«جامعة الإمام» توقِف متعهد «كافتيريا الفئران»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التقاعد» تُعلن عن عروض ومزايا للمتقاعدين.. تعرَّف على التفاصيل

«التقاعد» تُعلن عن عروض ومزايا للمتقاعدين.. تعرَّف على التفاصيل

مقدمة برنامج: «أحسد عمال النظافة على رواتبهم وبدلاتهم» (فيديو)

مقدمة برنامج: «أحسد عمال النظافة على رواتبهم وبدلاتهم» (فيديو)

كشف لغز قتل «ابن الكفيل» للعاملة الآسيوية في مكة

كشف لغز قتل «ابن الكفيل» للعاملة الآسيوية في مكة

مسؤول حكومي: راتب 600 ريال ليس قليلاً لـ«عمال النظافة»

مسؤول حكومي: راتب 600 ريال ليس قليلاً لـ«عمال النظافة»

«جامعة الإمام» توقِف متعهد «كافتيريا الفئران»

«جامعة الإمام» توقِف متعهد «كافتيريا الفئران»
0

تواصل – الرياض:

أوقفت اللجنة المشكلة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام المتعهد لكافتيريا كلية الآداب، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو حولها من قِبَل عدد من الطالبات اللائي اشتكين من تدني مستوى النظافة بالكافتيريا.

وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري إنه تم إيقاف المتعهد إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تتم الآن للتأكد من حقيقة الأمر.

وأوضح أن اللجنة العاجلة التي وجه مدير الجامعة بتشكيلها لبحث الأمر، أوصت بتشديد الرقابة على الخدمات المقدمة وتطبيق الاشتراطات الصحية، ومتابعة إجراءات النظافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” أن اللجنة أكدت على الاستمرار بالسماح للطالبات لإحضار وجباتهن الخاصة معهن إلى داخل الجامعة.

وأبان الدوسري أن أحد القوارض الذي أظهره الفيديو لم يكن في منطقة التغذية، بل في منطقة الخزائن، مبيناً أن ما تسبب في ظهوره بداخل الجامعة وجود كميات من أدوات ومعدات البناء الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية بالجامعة.

وكانت صور ومقاطع فيديو قد نشرتها الطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت وجود فئران في أروقتها بالإضافة إلى ديدان وحشرات في الوجبات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. شجاعة شرطي في الإمساك بمطلوب بـ«رجال ألمع»

شاهد.. شجاعة شرطي في الإمساك بمطلوب بـ«رجال ألمع»

فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)

فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)

وظائف إدارية شاغرة في جامعة الإمام

وظائف إدارية شاغرة في جامعة الإمام

لائحة جدية لمعالجة أوضاع طلاب الثانوية المتعثرين.. التفاصيل كاملة

لائحة جدية لمعالجة أوضاع طلاب الثانوية المتعثرين.. التفاصيل كاملة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد
«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد
هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>