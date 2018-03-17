«جامعة الإمام» توقِف متعهد «كافتيريا الفئران»

تواصل – الرياض:

أوقفت اللجنة المشكلة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام المتعهد لكافتيريا كلية الآداب، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو حولها من قِبَل عدد من الطالبات اللائي اشتكين من تدني مستوى النظافة بالكافتيريا.

وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري إنه تم إيقاف المتعهد إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تتم الآن للتأكد من حقيقة الأمر.

وأوضح أن اللجنة العاجلة التي وجه مدير الجامعة بتشكيلها لبحث الأمر، أوصت بتشديد الرقابة على الخدمات المقدمة وتطبيق الاشتراطات الصحية، ومتابعة إجراءات النظافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” أن اللجنة أكدت على الاستمرار بالسماح للطالبات لإحضار وجباتهن الخاصة معهن إلى داخل الجامعة.

وأبان الدوسري أن أحد القوارض الذي أظهره الفيديو لم يكن في منطقة التغذية، بل في منطقة الخزائن، مبيناً أن ما تسبب في ظهوره بداخل الجامعة وجود كميات من أدوات ومعدات البناء الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية بالجامعة.

وكانت صور ومقاطع فيديو قد نشرتها الطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت وجود فئران في أروقتها بالإضافة إلى ديدان وحشرات في الوجبات.