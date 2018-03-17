مصادر: «العمل» تتجه لإتاحة نظام العمل بالساعة من خلال «العمل المرن»

تواصل – الرياض:

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق نظام “العمل المرن” قريباً، الذي يتيح التعاقد بين المنشأة والعامل السعودي على الأجر بالساعة، دون إلزام المنشأة بالتسجيل في التأمينات أو إجازات مدفوعة أو تأمين صحي، أو مستحقات نهاية الخدمة.

وأكدت مصادر، أن نظام “العمل المرن” يهدف لإتاحة الفرصة للسعوديين للعمل بعدد من المهن، ويكون التسجيل فيه للمنشآت اختيارياً، مبينة أن النظام يلزم صاحب المنشأة بحساب أجر المتعاقد على أساس الساعة والصرف يكون أسبوعياً، كما يلزم صاحب العمل بتوفير الحماية والسلامة المهنية للمتعاقدين طوال مدة التعاقد، وفقاً لـ”المدينة”.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف أعلنتا في شهر مايو من العام 2017 الماضي عن طرح مسودة مشروع نظام “العمل المرن” عبر برنامج المشاركة المجتمعية “معا للقرار” على البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء الرأي حوله.