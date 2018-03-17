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3 طرق للقبض على أصحاب المقاطع المخالفة

3 طرق للقبض على أصحاب المقاطع المخالفة
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تواصل- الرياض:

حذَّر قانوني من إعادة تغريد المقاطع المخالفة التي تحتوي على إساءة، كونها تدخل الشخص ضمن المتهمين في ارتكاب جرائم معلوماتية وتتفاوت عقوبتها بين السجن حتى 3 سنوات وغرامة 500 ألف ريال، وسرد كذلك 3 طرق رئيسة تمكن الجهات المختصة من القبض على أصحاب تلك المقاطع في فترة زمنية قصيرة.

وقال الخبير القانوني بالجرائم المعلوماتية المحامي خالد الشهراني، إن السلطات تستطيع الوصول إلى أصحاب مقاطع وسائل التواصل الاجتماعي المخالفة في مدة زمنية قصيرة معظمها لا تتجاوز 48 ساعة من نشر المقطع، عن طريق أرقام الهواتف، ومعرفات وسائل التواصل الاجتماعي، والتتبع الإلكتروني ويتم عن طريقهم الوصول لجميع الأشخاص.

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