«الإعلام» تنتصر لصحفي ضد «واس».. لن تصدق قيمة التعويض

تواصل – الرياض:

الزمت وزارة الثقافة والإعلام وكالة الأنباء السعودية (واس)، بدفع بتعويض مادي لمحرر صحفي رفع قضية ضدها.

وفي التفاصيل التي يعود تاريخها إلى العام الماضي، اكتشف الصحفي عائض الحارثي أن (واس) نشرت تقريرا صحفيا خاصا به (سبق نشره في صحيفته) دون الإشارة لاسمه أو صحيفته.

ويقول الصحفي عائض – وفقا لـ«عكاظ» – نشرت في عام 2014 تقريرا صحفيا عن العنب الطائفي، واكتشفت خلال بحثي عن موادي أن (واس) أعادت نشر التقرير في 2016 ،حرفيا دون الإشارة لي أو لصحيفتي.

وأضاف: فرفعت دعوى ضدها العام الماضي، خصوصا أن المادة تناقلتها جميع الصحف نقلا عن (واس). فضاع حقي الأدبي في المادة.

ويقول عائض: إلا أن وزارة الثقافة والإعلام أنصفتني، بعد موافقة الوزير على قرار لجنة النظر في مخالفات حماية نظام حقوق المؤلف، وجاء في قرار الإدارة العامة لحقوق المؤلف: إيقاع عقوبة الإنذار للحق العام بحق المدعى عليها وكالة الأنباء السعودية (واس)، لنشرها تقريرا دون الإشارة إلى مصدر النقل، وإلزامها بإزالة التقرير المعنون بـ(العنب الطائفي 80 ألف شجرة عنب تدخل مرحلة تقليم العناقيد) من موقعها الإلكتروني، مع دفع مبلغ 1000 ریال كتعويض للحق الخاص للمدعي عائض بن عمران الحارثي.