اليمن.. تعيين أخ صالح قائداً لقوات الاحتياط

تواصل- وكالات:

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً، قضى بتعيين اللواء علي صالح عفاش الحميري، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قائداً لقوات الاحتياط.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد صدر القرار الجمهوري رقم (48) لسنه 2018، بتعيين اللواء علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري قائداً لقوات الاحتياط.

وقوات الاحتياط هي التسمية الجديدة لقوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل الرئيس الراحل العميد أحمد علي صالح، عقب إعادة هيكلة الجيش والأمن عام 2013.

ويعد علي صالح عفاش أول قائد لقوات الحرس الجمهوري، قبل أن تتم إقالته عام 1998، وتعيين العميد أحمد نجل صالح قائداً لها.

كما يعد أرفع مسؤول عسكري من أقارب الرئيس الراحل، والأول الذي يعلن انضمامه للشرعية اليمنية، عقب تمكنه من الإفلات من قبضة ميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء، والتي شنت عقب قتلها صالح، مطلع ديسمبر الماضي، حملات اعتقالات وتصفيات واسعة ضد أقاربه والموالين له.

وتقلد اللواء علي عفاش، وهو من أبرز القادة العسكريين في نظام أخيه، منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ظل به حتى سقوط نظام صالح عام 2011.

وتعول الشرعية اليمنية على دور الجنرال علي صالح عفاش، في مهمة إعادة تجميع قوات الحرس الجمهوري، أو قوات الاحتياط بحسب التسمية الجديدة، نظرا إلى رصيده كقائد عسكري ونفوذه المؤثر على قيادات عسكرية فيها باعتباره من مؤسسي الحرس الجمهوري وقائده التاريخي، قبل أن يخلفه نجل صالح العميد أحمد.