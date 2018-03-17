استشاري: 40% من السعوديين مصابون بـ«الشخير المزمن»

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40% من السعوديين يعانون من الشخير المزمن خلال النوم، ثلثاهم من الرجال، هذا هو ما كشفه استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم الدكتور أيمن بدر كريم، خلال ندوة «أسرار النوم» التي اختتمت أعمالها بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، مؤخراً.

وقال “كريم” إن الشخير يرتبط بشكل وثيق بالتقدم في العمر وارتفاع ضغط الدم والتدخين. فضلا أن نسبة الإصابة بمتلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم تبلغ 8.5% لدى أفراد العينة، إذ بلغت النسبة لدى الرجال 12% مقارنة بالنساء 5% وتقترن بعوامل محددة كارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والتقدّم في العمر. و

تناول في محاضرته عن مضاعفات وتشخيص الشخير وانقطاع التنفس ارتفاع خطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم لدى مرضى الفشل الكلوي وغسيل الكلى إلى 44%، من عينة الدراسة البالغة 355 مريضا. كما ارتفعت نحو 56% لمرضى الشرايين التاجية للقلب، وبالنسبة لمتلازمة (تململ الساقين) أظهر مسح طبي على 2600 شخص، إصابة 8.4% بالمتلازمة وارتباطها بأعراض الشخير وجنس الذكورة، والإصابة بالفشل الكلوي، إذ كان من الواضح معاناة 19.4% من مرضى فشل وظائف الكلى بتململ الساقين، بحسب “عكاظ”.