كشف لغز قتل «ابن الكفيل» للعاملة الآسيوية في مكة

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن مركز شرطة جرول بالعاصمة المقدسة تبلغ عن وجود إحدى القادمات للعمل من الجنسية الأسيوية متوفيه داخل منزل كفيلها، ومن خلال المعاينة تبين وجود عدة جروح طعنية بجسمها مما يرجح جنائية الوفاة.

وأوضح متحدث شرطة مكة أنه تم تشكيل فريق عمل لكشف الظروف والملابسات المصاحبة للوفاة، وأسفر ذلك بعد توفيق الله إلى تركيز الاشتباه بأحد أبناء الكفيل لعدد من المعطيات.

جرى القبض على المتهم وإحالته مع كامل أوراق القضية للنيابة العامة المختصة بأعمال التحقيق وفق التعليمات النظامية.