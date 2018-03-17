«التعليم» تطالب إداراتها بالاستعداد للنقل الداخلي عبر نظام «نور»

تواصل – الرياض:

طالبت وزارة التعليم إداراتها بالاستعداد للبدء في تسجيل رغبات النقل الداخلي للعام الحالي عبر نظام نور.

ووجّهت الوزارة إداراتها بتوحيد فتح تسجيل الرغبات للجميع، وذلك اعتبارًا من (15/7/1439هـ)، على أن يستمر ذلك لمدة أسبوعين، بحسب ما ذكرته “غاية التعليمية”، اليوم السبت.

كانت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، قررت فتح نظام النقل لتحديث البيانات ومراجعة الرغبات، اعتبارًا من أول مارس ولمدة أسبوع؛ تجاوبًا مع المعلمين الذين تفاجأوا بعدم وجود رغبات النقل ضمن بياناتهم أثناء محاولتهم طباعتها.