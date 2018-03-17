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بيع 900 سيارة ومعدة ثقيلة من أملاك «معن الصانع» بالمزاد

بيع 900 سيارة ومعدة ثقيلة من أملاك «معن الصانع» بالمزاد
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تواصل – الخبر:

تنظم “مجموعة إتقان”، غداً الأحد، المزاد الأول لبيع أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية.

ويستمر المزاد لمدة 5 أيام، وسيتم خلاله بيع أكثر من 900 سيارة ومعدة ثقيلة، تضم سيارات صغيرة وحافلات، وسيارات جولف، وأنواعاً مختلفة من المعدات الثقيلة.

ويأتي هذا المزاد بناء على إجراءات صادرة من محكمة التنفيذ بمحافظة الخبر، لبيع أملاك الصانع الذي تقدر ديونه بنحو 16 مليار ريال.

وأبانت المجموعة أنه سيتم خلال المزاد بيع أكثر من 300 سيارة متنوعة “سيارات سيدان، بيك أب، سيارات إسعاف، سيارات الجولف”، و50 مركبة “دينا”، و150 حافلة كبيرة، ومقطورات ومعدات ثقيلة، و140 شاحنة مرسيدس، إلى جانب مولدات ومحولات كهربائية، ومجموعة من البرادات والمعدات الأخرى.

وكانت محكمة التنفيذ قد أسندت في ديسمبر الماضي، مهام تتبع وحصر وحراسة وبيع أصول رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات المالية إلى تكتل “إتقان العقارية”.

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