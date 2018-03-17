انتهاء مهلة سداد رسوم «الأراضي البيضاء» بالرياض.. وهذه مواعيد «جدة ومكة»

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة الإسكان أن المهلة النظامية لسداد الرسوم الخاصة بالأراضي البيضاء في مدينة الرياض تنتهي بنهاية اليوم السبت.

وأضافت الوزارة، عبر حساب “الأراضي البيضاء” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنَّ مهلة سداد الرسوم الخاصة بمدينة جدة تنتهي بعد 22 يومًا (8 أبريل)، فيما يبقى 258 لمنطقة مكة المكرمة (29 نوفمبر).

يذكر أنَّ نظام رسوم الأراضي البيضاء أقر غرامة مالية تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض للسنة الأولى مع فرض الرسم السنوي للدورة الفوترية الثانية، على مُلاك الأراضي التي انطبقت عليهم شروط تحصيل الرسم ولم يسددوا المبالغ المترتبة عليهم في المهلة المحددة.