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مسؤول حكومي: راتب 600 ريال ليس قليلاً لـ«عمال النظافة»
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تواصل – فريق التحرير:

اعتبر المهندس نواف العضياني، مدير الإدارة العامة للنظافة في أمانة منطقة الرياض، أن عمال النظافة يتقاضون رواتب ليست قليلة، مجدداً تحذيره بضرورة عدم إعطائهم “صدقات”.

وقال “العضياني” في مداخلة هاتفية بـ”برنامج سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”: “إن مبلغ 600 ريال مع توفير التأمين الطبي والسكن ووسائل النقل يعد دخلاً جيداً لعمال النظافة مقارنةً بعمال آخرين”.

وأضاف المسؤول بأمانة الرياض: “تم رصد عمالة آخرين يرتدون زي عمال النظافة ويتواجدون في أماكن التجمعات ويستعطفون المواطنين والمقيمين للحصول على الأموال”.

وحثّ “العضياني” مَن “يعطون هؤلاء العمال مبالغ مالية بنية الصدقة، التصدق بأموالهم للجمعيات الخيرية المختلفة التي تقوم بتوجيهها للمستحقين والمحتاجين الحقيقيين”.

وكانت الأمانة أطلقت تحذيراً، قبل أيام، من إعطاء أموال لعمال النظافة، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري بمدينة الرياض، الذي يتضمن مبادرات وحملات مختلفة لتجميل مظهر العاصمة.

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