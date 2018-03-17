بالصور.. هل شاهدت هذا الجمال البنفسجي من قبل في المملكة؟

تواصل – وكالات:

تكسو طرقات مدينة أبها بمنطقة عسير، أشجار الجاكرندا ذات اللون البنفجسي؛ لتزدان جمال أبها مع انسجام طقسها الفريد، إلى جانب ما تمتلكه من نباتات برية وأخرى جبلية.

ويعد نبات الجاكرندا ميموزية الأوراق من أجمل الأشجار على مستوى العالم والتي تتشح باللون البنفسجي، وتعطي نوعاً من البهجة أيام الربيع، وتعتبر أحد أشجار الزينة التي اختارتها الجهات ذات العلاقة بأمانة منطقة عسير، لتزين بها شوارع المدينة تبعاً لمواءمتها لأجواء وبيئة المنطقة، ما ميز مدينة أبها خلال هذا الفصل، لتكون محطة لآلاف الزوار والسياح، نظير اعتدال أجوائها وجمال طبيعتها. حسب “العربية”

وتحدث مدير مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لأبحاث البيئة والسياحة بجامعة الملك خالد، الدكتور حسين الوادعي قائلاً: إن شجرة الجاكرندا موطنها الأصلي البرازيل، وهي متساقطة الأوراق تتبع الفصيلة البنيوية من رتبة الشفويات ذات الأوراق المركبة، وهي ريشية فردية، والوريقات ذات قمة حادة بلون أخضر باهت، والأزهار مرتبة في نورات، وهي أنبوبية بنفسجية زاهية اللون، تزهر في الربيع قبل ظهور الأوراق، وتتكاثر بالبذرة، وتنجح زراعتها في الأراضي الخصبة والخفيفة، وهي سريعة النمو، ويصل ارتفاعها إلى عدة أمتار، وتزرع للظل والتزيين في الشوارع والحدائق العامة، وأخشابها تسمى أخشاب “الأبنوس”.