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أرامكو تعلن موعد التقديم ببرنامج الابتعاث.. تعرَّف على التفاصيل

أرامكو تعلن موعد التقديم ببرنامج الابتعاث.. تعرَّف على التفاصيل
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة “أرامكو” موعد بدء التقديم ببرنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين بها ( للرجال والنساء)، عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت الشركة أن التقديم للبرنامج يبدأ الساعة 8:00 صباحًا يوم الاثنين (2 أبريل 2018)، وينتهي الساعة 3:00 مساء الأحد (8 أبريل 2018).

وعن التخصصات المتاحة لخريجي الثانوية العامة لعام 2018، حددت الشركة مجالات الهندسة الكهربائية والكيميائية والمدنية والميكانيكية والبيئية، إضافة إلى الكيمياء والمالية ونظم المعلومات الجغرافية، وهندسة، وعلوم المواد، وإدارة الأمن، وعلوم الأرض (جيولوجيا)، وعلوم البحار، وعلوم الكمبيوتر، وأمن الكمبيوتر، والقانون الجنائي، وعلوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)، وهندسة البترول، وهندسة البحار، وهندسة البرمجيات، وإدارة سلسلة التوريد، وهندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية)، وهندسة السلامة وهندسة النظم.

أما التخصصات المتاحة لخريجات الثانوية العامة لعام 2018، فهي: الكيمياء والهندسة الكهربائية والهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكي والهندسة المدنية وإدارة سلسلة التوريد وعلوم الأرض (جيولوجيا) وعلوم الكمبيوتر، وأمن الكمبيوتر وعلوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء) وعلوم وهندسة المواد والمالية والمحاسبة، وهندسة الاتصالات، وهندسة البرمجيات، وهندسة البترول، وهندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية)، وإدارة الموارد البشرية.

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