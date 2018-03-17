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خبير طقس يتوقع موجةً حارة تَعم المملكة

خبير طقس يتوقع موجةً حارة تَعم المملكة
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تواصل – الرياض:

توقع خبير الأحوال الجوية والظواهر الفلكية، شبـيب الصخـري، أن تتعرض معظم مناطق المملكة لموجة حر، وذلك ابتداءً من الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشيراً إلى أنها قد تطول، بمشيئة الله.

وقال الصخري، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “موجة حر سوف تشهدها معظم مناطق المملكة بمشيئة الله ابتداءً من يومي الاثنين والثلاثاء ٢ و٣ رجب ١٤٣٩ الموافق ١٩ و٢٠ مارس ٢٠١٨ ولفترة قد تطول، والله وحده أعلم”.

يأتي ذلك في الوقت، الذي توقعت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية والجوف)، لافتاً إلى انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشمال غرب المملكة.

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