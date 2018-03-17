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تكليف عبدالرحمن الوزان وكيلاً لإمارة القصيم

تكليف عبدالرحمن الوزان وكيلاً لإمارة القصيم
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تواصل – راضي الزويد:

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، قراراً بتكليف الدكتور عبدالرحمن الوزان وكيلاً لإمارة منطقة القصيم بالإضافة إلى عمله وكيلاً مساعداً للشؤون التنموية بإمارة المنطقة.

وقدَّم وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم – حفظهم الله – على هذه الثقة.

راجياً بأن يكون عند حسن الظن لخدمة المنطقة وأهلها، داعياً المولى -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والنماء الدائم تحت ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله -.

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