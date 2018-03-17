لصالح المملكة.. تصميم طائرة مكوكية بدون طيار تفوق سرعة الصوت

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة، عن بدء أوكرانيا تصميم طائرة مكوكية بدون طيار لصالح المملكة، بسرعة تفوق سرعة الصوت، وتعمل بمحرك صاروخي نفاث.

ونقلت مجلة Popular Mechanics الأمريكية، عن مصادر في قطاع الصواريخ والفضاء في أوكرانيا، أن مكتب التصاميم “يوجني” في مدينة دنيبرو، بدأ تصميم الطائرة المكوكية، لافتة إلى أن مشروع النظام الفضائي يتضمن إطلاق صاروخ مداري يحمل طائرة من دون طيار، وزنها 30 طناً، بسرعة هائلة.

ولفت إلى أن هذه الطائرة يجب أن تنفصل عن الصاروخ على ارتفاع 25 إلى 30 كيلومتراً، عندما يحلق بسرعة تعادل 4 إلى 6 أضعاف سرعة الصوت، بزاوية 40 إلى 50 درجة عن الأفق.

وبينت المصادر أن هذه المنظومة يفترض أن تطلق أقماراً اصطناعية يزيد وزنها على 100 كيلوغرام على ارتفاع حوالي 500 كيلومتر.

يذكر أن المملكة أجرت شراكة ناجحة قبل عام مع أوكرانيا في تصنيع الطائرة انتونوف AN-132D، كما أنه سبق لمكتب “يوجني” التعامل مع المملكة في إنتاج منظومة صواريخ “الرعد-2” العملياتية – التكتيكية، والصواريخ الخاصة بالأرصاد الجوية.