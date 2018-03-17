الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مسؤول حكومي: راتب 600 ريال ليس قليلاً لـ«عمال النظافة»

مسؤول حكومي: راتب 600 ريال ليس قليلاً لـ«عمال النظافة»

جندي مرابط يدمر كهفًا يختبئ فيه 13 قناصا حوثيا

جندي مرابط يدمر كهفًا يختبئ فيه 13 قناصا حوثيا

التعليم لـ «المعلمين»: عقاب الطلاب «لفظيًا» ممنوع

التعليم لـ «المعلمين»: عقاب الطلاب «لفظيًا» ممنوع

#تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين.. ومغردون: الصلاة قُرة أعيننا.. أين أنتم من البطالة والإسكان؟

#تأخير_صلاة_العشاء_ساعتين.. ومغردون: الصلاة قُرة أعيننا.. أين أنتم من البطالة والإسكان؟

جندي مرابط يدمر كهفًا يختبئ فيه 13 قناصا حوثيا

جندي مرابط يدمر كهفًا يختبئ فيه 13 قناصا حوثيا
0

تواصل – متابعات:

تمكن جندي بالقوات السعودية المرابطة في الحد الجنوبي من رصد كهف يختبئ في داخله 13 قناصاً تابعاً للحوثيين شمال صعدة في مديرية باقم، بينهم قائد ميداني من الصف الأول للمليشيات.

وتعود التفاصيل إلى أن الجندي كان يرابط في أقصى نقطة بمركز الربوعة غرب محافظة ظهران الجنوب أول من أمس، وقام بمراقبة الكهف -الموجود بأحد الجبال- لأكثر من ست ساعات، بعد تمكنه من التسلل داخل الأراضي اليمنية واقترابه من موقع الكهف الذي كان يمثل نقطة لتجمع أخطر القناصين ويعتبر مستودعاً للأسلحة المتوسطة والخفيفة والألغام والمتفجرات.

ولاحظ الجندي – وفقا “الوطن” – دخول أحد العناصر إلى الكهف ومن ثم نزل عددٌ من القناصين من مواقعهم ودخلوا إلى الكهف، فقام الجندي على الفور بتوجيه قذيفتي “آر بي جي” باتجاه الكهف، فتم القضاء على جميع مَن بداخله وتدمير مستودع الأسلحة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في «نهم» من الحوثيين

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في «نهم» من الحوثيين

اليمن.. غارات جوية للتحالف على أهداف حوثية بالساحل الغربي

اليمن.. غارات جوية للتحالف على أهداف حوثية بالساحل الغربي

المعلمي: الحوثيون سبب معاناة اليمنيين.. وإرهاب إيران يشمل الهجمات الإلكترونية

المعلمي: الحوثيون سبب معاناة اليمنيين.. وإرهاب إيران يشمل الهجمات الإلكترونية

«الأحمر» للرئيس اليمني: جاهزون لـ«ساعة الصفر»

«الأحمر» للرئيس اليمني: جاهزون لـ«ساعة الصفر»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن توطين قطاع تأجير السيارات الذي يبدأ غدًا

المزيد
«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال
تقارير وحوارات

«تواصل» ترصد فعاليات معرض الكتاب..الأسعار «نار» والكتب الممنوعة وضجة مشاهير السوشيال

المزيد
بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»
تقارير وحوارات

بالصور.. بشائر المطر تهب عشاق الصحراء نبتة «الكمأة»

المزيد
هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>