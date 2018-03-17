جندي مرابط يدمر كهفًا يختبئ فيه 13 قناصا حوثيا

تمكن جندي بالقوات السعودية المرابطة في الحد الجنوبي من رصد كهف يختبئ في داخله 13 قناصاً تابعاً للحوثيين شمال صعدة في مديرية باقم، بينهم قائد ميداني من الصف الأول للمليشيات.

وتعود التفاصيل إلى أن الجندي كان يرابط في أقصى نقطة بمركز الربوعة غرب محافظة ظهران الجنوب أول من أمس، وقام بمراقبة الكهف -الموجود بأحد الجبال- لأكثر من ست ساعات، بعد تمكنه من التسلل داخل الأراضي اليمنية واقترابه من موقع الكهف الذي كان يمثل نقطة لتجمع أخطر القناصين ويعتبر مستودعاً للأسلحة المتوسطة والخفيفة والألغام والمتفجرات.

ولاحظ الجندي – وفقا “الوطن” – دخول أحد العناصر إلى الكهف ومن ثم نزل عددٌ من القناصين من مواقعهم ودخلوا إلى الكهف، فقام الجندي على الفور بتوجيه قذيفتي “آر بي جي” باتجاه الكهف، فتم القضاء على جميع مَن بداخله وتدمير مستودع الأسلحة.