روسيا ترد على بريطانيا.. طرد 23 دبلوماسيًا من موسكو

تواصل – وكالات:

ذكرت وكالة تاس ووكالات روسية أخرى للأنباء نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية أن الوزارة استدعت سفير بريطانيا في روسيا لوري بريستو لعقد اجتماع اليوم السبت.

وقررت الخارجية الروسية طرد 23 دبلوماسياً بريطانياً، وأنها أكدت على الدبلوماسيين البريطانيين المغادرة خلال أسبوع.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت الخميس، طرد 23 دبلوماسيا روسيا ردا على تسميم عميل روسي سابق.

وقالت ماي إن الدبلوماسيين الذين منحوا فترة أسبوع واحد لمغادرتهم هم “ضباط استخبارات غير معلن عنهم”.

كما ألغت دعوة إلى وزير الخارجية الروسي لزيارة بريطانيا، وقالت إن العائلة المالكة لن تحضر كأس العالم في وقت لاحق من هذا العام كما كان مقررا، بحسب BBC.