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التعليم لـ «المعلمين»: عقاب الطلاب «لفظيًا» ممنوع
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تواصل – الرياض:

أكدت وزارة “التعليم” على منع استخدام العقاب مع الطلاب بجميع صوره وأشكاله نهائياً سواء كان يدوياً أو لفظياً.

وشددت إدارة تعليم المجمعة على جميع المدارس التابعة لها، بمنع استخدام العقاب مع الطلاب بجميع صوره وأشكاله نهائياً سواء كان يدوياً أو لفظياً، وذلك عبر تعميم، وفقًا لـ“الميدان التعليمي”.

وفصَّل تعميم صادر عن التعليم هذه الأنواع من العقاب مثل: إخراج الطالب من الفصل، أو حرمانه من الحصة، أو الإيقاف داخل الفصل، أو في ممرات المدرسة، أو بالتمارين الرياضية الشاقة للمتأخرين صباحاً، أو بالتشهير بهم وبسلوكهم أمام زملائهم.

كما أكد التعميم على التعامل مع المخالفات السلوكية؛ وفق ما ورد من لائحة السلوك والمواظبة المحدثة.

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