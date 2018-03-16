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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
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توقعات طقس اليوم.. انخفاض الحرارة وغيوم وغبار

توقعات طقس اليوم.. انخفاض الحرارة وغيوم وغبار
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، والرياض، والحدود الشمالية والجوف) كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشمال غرب المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على (الشرقية ، جازان ، عسير ، نجران).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة شمالية الى شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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