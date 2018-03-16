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«السعودية للكهرباء»: السيطرة على حريق جزئي بمحول نقل في الدوادمي

«السعودية للكهرباء»: السيطرة على حريق جزئي بمحول نقل في الدوادمي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن حريق جزئي وقع بأحد المحولات الكهربائية في الدوادمي، وتم على الفور التعامل مع الحريق من قبل المختصين وفرق السلامة بالشركة، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.
وأكدت الشركة أن الحريق الذي تم السيطرة عليه خلال وقت قياسي اندلع في محول نقل، وأدى لانقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين، حيث تم في حينه عزل المحول والبدء في إعادة الخدمة للمشتركين المتأثرين تدريجياً.
وأفادت “السعودية للكهرباء” أن سرعة تعامل الدفاع المدني بالدوادمي، والتنسيق مع فرق السلامة المتخصصة بالشركة أدى إلى السيطرة على الحريق وإعادة الخدمة للمشتركين خلال وقت قياسي، مؤكدة على سلامة جميع العاملين وعدم وجود أي خسائر بالأرواح.

 

«مدني الرياض» يسيطر على حريق في محطة للكهرباء بالدوادمي (صور)

 

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صور متداولة، اندلاع حريق هائل في محطة توزيع رئيسية لشركة الكهرباء بحي الخالدية في محافظة الدوادمي مساء أمس (الجمعة)، الأمر الذي تسبب في انقطاع الخدمة عن منازل بعض الأهالي.

وتعاملت فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض مع الحريق لإخماده والسيطرة عليه، مع العمل على إعادة خدمة الكهرباء للمتضررين مجدداً.

 

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