بالصور.. الإطاحة بـ«المعدي» أشهر مفحطي الخرج

تواصل – فريق التحرير:

أطاحت دوريات الأمن في محافظة الخرج، أمس الجمعة، بـ”المعدي” أشهر المفحطين بالمحافظة، وذلك بعد ورود بلاغات بارتكابه المخالفة مستخدمًا مركبة بدون لوحات.

وكانت الدريات قد أوقفت ‘‘المعدي‘‘ العشريني بالقوة الجبرية، وذلك بموجب توجيهات قائد دوريات الأمن في المحافظة فياض المطرفي، وتم تسليمه إلى شعبة مرور الخرج لتطبيق النظام بحقه.

وتصدّر “المعدي” الصادرة بحقه عدة تعاميم، تجمهرا شبابيا كبيرا من المفحطين على طريق منطقة المدينة الصناعية، ما دفع الدوريات إلى القيام بعملية مسح ميداني للموقع، حيث ألقت القبض عليه.